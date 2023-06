Usa, madre afroamericana uccisa dalla vicina: i figli "facevano chiasso"

Negli Usa una afroamericana madre di quattro figli è stata uccisa a colpi di arma da fuoco da una vicina che si lamentava del "chiasso" provocato dai bambini che giocavano in giardino.

Lo riporta la Cnn. I fatti sono avvenuti a Marion County, in Florida. La vicina si è prima avventata sui ragazzi, lanciando un paio di pattini contro uno di loro. A quel punto un altro figlio è entrato in casa per avvertire la madre, Aj Owens, dell'accaduto e lei si è recata a casa della vicina che per tutta risposta le ha sparato.