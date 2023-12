Usa, 27enne uccisa dalla polizia in casa: aveva chiamato per difendersi dall'ex

Quattro colpi di arma da fuoco in appena tre secondi.

Un video shock inchioda un agente della polizia di Los Angeles per la morte di Niani Finlayson, la 27enne uccisa il 4 dicembre nella sua abitazione dopo aver chiamato i soccorsi per un incidente di violenza domestica. Il filmato è stato ripreso dalle bodycam dei poliziotti che hanno risposto alla chiamata ed è stato diffuso soltanto ora, così come la chiamata al numero d'emergenza 911. Nella telefonata si sente la voce della giovane che grida: "Non vuole uscire da casa mia, non mi lascia in pace. Ho bisogno della polizia qui, subito". Poi la si sente urlare e dire ripetutamente a un uomo di lasciarla stare. Quando sono entrati in casa, gli agenti hanno trovato la donna con un coltello in mano.