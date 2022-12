Usa, lite social degenera in sparatoria: morti 2 adolescenti

Le vittime sono un 14enne e un16enne, mentre una ragazza e un ragazzo di 15 anni e un altro di 11 sono stati ricoverati in ospedale dopo essere rimasti feriti. Le loro condizioni non sono state specificate, ma uno dei tre è stato sfiorato da un proiettile. Secondo la polizia, la lite è iniziata sui social media attorno alle 7 di sabato, poco dopo un gruppo di persone armate ha fatto irruzione in un appartamento dove + scoppiata una rissa. E un altro gruppo di persone ha iniziato a sparare. Non è noto quante siano state le persone a sparare ma secondo la polizia erano in tanti.