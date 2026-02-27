L'assenza di una fase di adeguamento ha alimentato incertezza tra le persone coinvolte, che devono affrontare nuove procedure amministrative e possibili conseguenze legali. Abi Boatman, indicata come l'unica deputata transgender dello Stato, ha riferito - secondo quanto riportato da The Guardian - di aver ricevuto numerose richieste di chiarimento da parte di cittadini preoccupati. La parlamentare ha parlato di un clima di ansia e confusione e ha auspicato un ricorso ai tribunali per verificare la costituzionalità della legge.