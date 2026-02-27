Stati Uniti, entra in vigore in Kansas la legge sul "sesso alla nascita": ritirate le patenti ai transgender
Stop anche all'uso dei bagni pubblici in base all'identità di genere e possibilità di azioni legali fino a mille dollari
© Dal Web
In Kansas è scattata la nuova legge, che impone di indicare sui documenti ufficiali esclusivamente il sesso assegnato alla nascita. Dal 27 febbraio le patenti che riportano un genere diverso sono considerate non valide, costringendo numerosi residenti transgender a consegnarle e a richiederne di nuove.
Documenti invalidi da subito
Il dipartimento statale della motorizzazione ha inviato comunicazioni formali agli interessati, avvertendo che le licenze non allineate alla nuova legge sarebbero decadute immediatamente. Non è stato previsto alcun periodo di transizione: chi guida con un documento non valido rischia ulteriori sanzioni. La misura è contenuta nella legge SB 244, approvata con una procedura accelerata che ha bypassato il consueto passaggio in commissione parlamentare.
Divieti nei bagni pubblici e rischio contenziosi
Oltre ai documenti, la norma stabilisce che le persone transgender non possano utilizzare i bagni negli edifici pubblici in base alla propria identità di genere. È inoltre prevista la possibilità per i cittadini di intentare azioni legali contro chi ritengano in violazione della legge, con richieste di risarcimento fino a mille dollari. La governatrice democratica Laura Kelly aveva posto il veto, definendo il testo "redatto male", ma la maggioranza repubblicana del congresso statale ha annullato la sua decisione.
Incertezza e reazioni politiche
L'assenza di una fase di adeguamento ha alimentato incertezza tra le persone coinvolte, che devono affrontare nuove procedure amministrative e possibili conseguenze legali. Abi Boatman, indicata come l'unica deputata transgender dello Stato, ha riferito - secondo quanto riportato da The Guardian - di aver ricevuto numerose richieste di chiarimento da parte di cittadini preoccupati. La parlamentare ha parlato di un clima di ansia e confusione e ha auspicato un ricorso ai tribunali per verificare la costituzionalità della legge.
La nuova normativa si inserisce in una più ampia serie di provvedimenti approvati negli ultimi anni in Kansas che limitano il riconoscimento dei diritti delle persone transgender.