Usa,legale pornostar Stormy Daniels arrestato per violenza domestica

Michael Avenatti, il legale della pornostar Stormy Daniels, è stato arrestato a Los Angeles con l'accusa di violenze domestiche. L'avvocato salito alle cronache per i suoi attacchi al presidente Donald Trump, che starebbe pensando di sfidare alle elezioni del 2020, è stato poi rilasciato. "Tutte falsità per danneggiare la mia reputazione" ha detto Avenatti poco dopo la sua uscita. "Non sono mai stato violento in tutta la mia vita" ha aggiunto.