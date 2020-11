Usa lasciano ufficialmente trattato "Open Skies" con la Russia

-afp

Gli Stati Uniti escono ufficialmente da "Open Skies", il trattato con la Russia che consente agli americani e ai russi di sorvolare i rispettivi territori con strumenti di rilevazione elettronica per garantire che non stiano preparando attacchi militari. Il trattato è entrato in vigore nel 2002 e a maggio Donald Trump aveva annunciato la sua intenzione di volerlo abbandonare.