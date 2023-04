Usa, lascia il telefono alla figlia di 5 anni: lei compra 2.700 euro di giocattoli

Il telefono incustodito - Jessica non ricordava di avere sul dispositivo app in cui è possibile fare acquisti senza dover confermare le carte di credito. Aveva lasciato il suo telefono alla figlia mentre erano in macchina, ma era convinta che stesse giocando con uno dei giochi scaricati sullo smartphone. E invece la piccola faceva shopping compulsivo su Amazon.



La scoperta - La mamma ha raccontato a "Good Morning America" ​​di aver scoperto che sua figlia Lila aveva comprato i giochi tanto desiderati dopo una mattinata al parco, in cui aveva visto altri bambini giocare proprio con le cose poi acquistate. Pe fortuna ha spiegato che tutti gli acquisti inaspettati sono già stati annullati o sono in procinto di essere restituiti.



Il messaggio ai genitori - "L'ho presa come un'esperienza di apprendimento - ha detto poi Jessica - ho capito di dover mettere una password al telefono e fare più attenzione quando mia figlia usa telefoni e tablet. I bambini possono incappare in qualsiasi cosa. Per quanto riguarda Lila, è stata l'occasione per parlarle del valore dei soldi e l'importanza di guadagnarsi ciò che si desidera".