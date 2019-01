Usa, la speaker della Camera non esclude l'impeachment di Trump | Il monito al presidente: "Rispettare la verità"

"Lavorare con i Repubblicani non sarà facile" - "Non ci facciamo illusioni" sul fatto che collaborare con i Repubblicani "sia un lavoro facile": lo ha dichirato la nuova speaker della Camera dei Rappresentanti, la Democratica Nancy Pelosi, eletta per la seconda volta dalla maggioranza dei 435 deputati. "Non ci facciamo illusioni sul fatto che in questa Camera saremo sempre d'accordo, me impegnamoci a far si' che ciascuno di noi rispetti gli altri anche quando non sono d'accordo, e ciascuno di noi rispetti la verità", ha concluso Pelosi, prima donna ad essere eletta speaker nel 2004.



Pelosi a Usa Today: "Impeachment non a scopo politico" - Nancy Pelosi in una precedente intervista aveva affermato che i democratici “non faranno l’impeachment per motivi politici”, così come non faranno in modo che venga evitato per gli stessi motivi. Per la leader dem è necessario aspettare quanto emergerà dal rapporto di Muller, così da capire se ci sono i presupposti per avviare la procedura che potrebbe portare Donald Trump fuori dalla Casa Bianca. Sebbene, evidenzia la speaker democratica, “l’impeachmen è una cosa triste per il Paese, in quanto porta a grandi divisioni”, le forze di opposizione non possono comunque "fuggire dalle loro responsabilità". Il dipartimento di giustizia ha più volte affermato che un presidente in carica non può essere incriminato, ma l’attuale speaker della Camera ha ribadito di non condividere questa posizione, in quanto non esiste una giurisprudenza consolidata: “Credo che il dibattito sia aperto, non c’è niente di definitivo in termini di legge”. Inoltre, sottolinea Nancy Pelosi: “Ad ogni modo, appena finito il mandato ci può essere il rinvio a giudizio”.