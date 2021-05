Usa, la rivincita del rossetto: giù la mascherina ed è boom di vendite

istockphoto

E' "tornato" in voga il rossetto negli Stati Uniti. Se per mesi, vista la mascherina, i consumatori avevano prediletto concentrarsi sull'uso del trucco per gli occhi piuttosto che per le labbra, ora, con l'allentamento delle misure restrittive per contenere la pandemia, tra cui la fine dell'obbligo della mascherina per i vaccinati, il lipstick si prende la sua rivincita. I negozi di cosmetici negli Usa hanno infatti registrato un boom nella vendita di rossetti: oltre 34 milioni a fine aprile, pari ad un +80%, avvicinandosi quindi ai livelli pre pandemia quando si registravano vendite per circa 40 milioni di dollari.