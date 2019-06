Usa, la polizia scorta in autostrada un gruppo di oche smarrite

La polizia di Birmingham ha scortato in autostrada un gruppo di oche smarrite. E' successo in Alabama, negli Stati Uniti. Gli uccelli vivono nei laghi posti su entrambi i lati della carreggiata. Per questo motivo, capita spesso sorprendere le oche mentre attraversano l'autostrada. Un rischio per la vita dei pennuti che si cerca di evitare con l'intervento degli agenti della polizia locale.



La scena è stata filmata e pubblicata su Facebook da un passante.