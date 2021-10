Usa, la Marina avvisa: chi non si vaccinerà sarà licenziato

Afp

La Marina Usa ha ammonito che i militari che rifiuteranno di farsi il vaccino anti Covid, diventato ormai obbligatorio nell'esercito, dovranno tornare alla vita civile. Una minaccia che finora il Pentagono non aveva mai brandito. La Us Navy ha ricordato che il 98% dei suoi 350 mila membri in servizio attivo sono almeno parzialmente vaccinati, il che significa che circa 7000 marinai sono a rischio di licenziamento.