Usa, la Corte Suprema mantiene l'accesso alla pillola abortiva

Respinte restrizioni stabilite da un tribunale di grado inferiore

I giudici hanno accolto le richieste di emergenza dell'amministrazione Biden e dei Danco Laboratories di New York, produttori del farmaco mifepristone facendo appello contro una sentenza del tribunale di grado inferiore che annullerebbe l'approvazione del mifepristone da parte della Food and Drug Administration. Il farmaco è stato approvato per l'uso negli Stati Uniti dal 2000 e più di 5 milioni di persone lo hanno utilizzato. Il mifepristone è utilizzato in combinazione con un secondo farmaco, il misoprostolo, in più della metà di tutti gli aborti negli Stati Uniti.