Usa, la Corte Suprema conferma il bando di Trump contro i musulmani

La Corte suprema americana ha quindi stabilito che Trump non ha violato la costituzione statunitense quando nel settembre dello scorso ha firmato un provvedimento per vietare l'ingresso in America alle persone di alcune nazioni a maggioranza musulmana: Libia, Iran, Somalia, Siria e Yemen, oltre a Corea del Nord e ad alcuni cittadini legati al governo del Venezuela. Il Sudan è invece stato depennato dalla lista rispetto ai precedenti provvedimenti; quella di settembre rappresenta infatti la terza versione del "travel ban", dopo che i precedenti due erano stati bloccati perché ritenuti incostituzionali da diversi tribunali americani.



Come detto, il via libera è arrivato con cinque voti a favore da parte dei giudici supremi, a fronte dei quattro contrari. L'ok definitivo pone fine quindi ad una disputa iniziata a gennaio 2017, quando Trump (in carica da appena una settimana), firmò il primo "travel ban".