Usa: la Corte Suprema affossa le politiche ambientali di Biden

Il regolamento per ridurre le emissioni

Clean Power Plan

Obama

centrali elettriche

dimezzare le emissioni di gas serra

- Per capire la portata della decisione della Corte Suprema bisogna fare un passo indietro. La sentenza si riferisce al, un regolamento federale messo a punto dall’ex presidenteper ridurre le emissioni delle. Obama si era rivolto al Ministero dell’Ambiente americano, l’Environmental Protection Agency, per ridurre le emissioni di CO2 nel settore elettrico del 32%. L’obiettivo di Biden eraentro il 2030 passando dalle centrali a carbone alle fonti rinnovabili per la produzione di energia.

La causa legale degli stati repubblicani

West Virginia

diritto all’aborto

- Dopo l’annuncio della legge gli stati repubblicani, tra cui la, grande produttrice di carbone, hanno fatto causa. E la Corte Suprema gli ha dato ragione. La sentenza di giovedì ha stabilito infatti che il governo non può fare riferimento agli organi come l’Environmental Protection Agency per questo tipo di misure. La decisione della Corte arriva poco tempo dopo la sentenza che ha eliminato ila livello federale.

Duro colpo per Biden

battuta d’arresto

decisione devastante

- La sentenza rappresenta una seriaper il presidente Biden, che ha iniziato il suo mandato presentando una delle agende climatiche più ambiziose nella storia degli Stati Uniti. In una dichiarazione ripresa dal New York Times, Biden ha definito la sentenza "un'altrache mira a far tornare indietro il nostro Paese". Aggiungendo che la maggioranza conservatrice della Corte Suprema si è schierata "con interessi particolari che hanno condotto una campagna a lungo termine per togliere il nostro diritto a respirare aria pulita”.

Le conseguenze della sentenza

ripercussioni a livello mondiale

dimezzare

riscaldamento globale

impatti catastrofici

- Gli Stati Uniti sono il paese che storicamente ha prodotto più gas serra a livello mondiale. La sentenza potrebbe avere delle. Secondo la comunità scientifica gli Stati Uniti devono raggiungere l'obiettivo dile loro emissioni entro il 2030 per limitare ilmedio a 1,5 gradi Celsius, o 2,7 gradi Fahrenheit, rispetto alle temperature prima della rivoluzione industriale. Oltre questa soglia, infatti, aumenta significativamente la probabilità dicome ondate di calore mortali, siccità, incendi e tempeste.