Usa, la Cnn vince la causa contro Trump: restituito il pass al reporter Jim Acosta

La Cnn, appoggiata da altri media (compreso il canale conservatore Fox News, il preferito da Trump) sostiene che la revoca dell'accredito ad Acosta costituisca una violazione della libertà di stampa, garantita dalla Costituzione.



Da parte sua, il giudice Kelly ha precisato che l'ordine è un atto dovuto e che si entrerà nel merito del ricorso solo durante l'udienza per il ricorso presentato dalla rete televisiva; ma nel frattempo, finché non c'è una sentenza, non è possibile revocare il pass al giornalista. "Voglio essere molto chiaro - ha infatti sottolineato il giudice -: non ho stabilito che c'è stata una violazione del Primo Emendamento".