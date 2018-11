Il ritiro dell'accredito al giornalista della Cnn Jim Acosta, dopo la lite in conferenza stampa all'indomani del voto di midterm, di fatto gli chiude in faccia le porte della Casa Bianca. Per questo l'emittente televisiva, da sempre nel mirino di Donald Trump, porta in tribunale il presidente Usa per aver violato il primo e quinto emendamento della Costituzione su libertà di parola e di stampa e chiede che venga di nuovo permesso l'accesso al suo corrispondente. "E' solo un altro mettersi in mostra", ha risposto la portavoce di Trump, Sarah Sanders.