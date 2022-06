Usa, l'Fbi sequestra 25 "Basquiat" da un museo della Florida: "Dubbia autenticità"

I quadri, dipinti su cartoni di reimpiego, erano esposti all'Orlando Museum of Fine Arts e, una volta conclusa la rassegna, avrebbero dovuto partire per l'Italia. Per giustificare il sequestro, il mandato federale nota che ci sono motivi di dubitare che i quadri siano autentici, cita dubbi sull'origine della collezione per come è stata descritta dai suoi proprietari ed esprime sospetti che l'intenzione finale fosse quella di vendere.

L'esposizione è adesso in possesso dell'FBI, ha confermato al New York Times la portavoce del museo,

Emilia Bourmas-Fry

, precisando che l'istituzione culturale è coinvolta nell'inchiesta solo in quanto testimone. Se autentici, i quadri avrebbero un valore di cento milioni di dollari, secondo Putnam Fine Art and Antique Appraisals, che li ha valutati per conto degli attuali proprietari. Vendere opere d'arte false con la consapevolezza che lo sono è, d'altro canto, un crimine federale.

L'inchiesta e i dubbi -

Lindon Leader

Thad Mumford

A condurre l'inchiesta è l'Art Crime Team dell'Fbi. Tra i punti controversi della vicenda c'è la perizia di un industrial designer,, secondo cui i caratteri Univers del marchio Federal Express stampati su uno dei cartoni entrarono in uso solo nel 1994, sei anni dopo la morte dell'artista. Leader lo sa perché fu lui a ridisegnare la versione aggiornata del brand. Le opere, secondo la versione dei proprietari avvalorata dal museo della Florida, sarebbero state create da Basquiat nel 1982 durante un breve soggiorno a Venice, il quartiere della bohéme di Los Angeles. L'artista li avrebbe poi venduti per cinquemila dollari del tempo a, un produttore televisivo morto quattro anni fa, che li avrebbe chiusi in magazzino e per trent'anni se ne sarebbe dimenticato.

Intervistato dall'agente dell'Fbi Elizabeth Rivas prima di morire, Mumford avrebbe negato di aver mai comprato opere da Basquiat. Avrebbe detto anche che gli attuali proprietari avevano cercato di convincerlo a firmare documenti che avrebbero certificato l'autenticità "in cambio del 10 per cento dei proventi". I quadri appartengono oggi a

William Force

Lee Mangan

Larry Gagosian

, un gallerista, e, un venditore di commercio, i quali li avrebbero comprati nel 2012 per 15mila dollari dopo che il contenuto del magazzino di Mumford era stato pignorato per mancato pagamento dell'affitto: uno scenario che il gallerista, di cui Basquiat era ospite a Los Angeles quando i cartoni sarebbero stati dipinti, ha definito con il New York Times "altamente improbabile".

A Force e Mangan si era unito successivamente

Pierce O'Donnell

, l'avvocato divorzista che ha rappresentato tra gli altri Amber Heard e Angelina Jolie. Basquiat è uno degli artisti piàù gettonati del momento e a complicare le cose, nel 2012, i suoi eredi hanno chiuso il comitato per la certificazione: una mostra sarebbe stata dunque il momento ideale per avvalorare attribuzioni ancora in dubbio.