Usa, l'ex procuratrice generale Bondi operata per cancro alla tiroide

L'ex procuratrice generale Pam Bondi ha ricevuto una diagnosi di cancro alla tiroide dopo avere lasciato la guida del dipartimento di Giustizia ad aprile. Lo ha riferito la stessa Bondi alla Cnn, spiegando di essere attualmente sottoposta a cure, compreso un intervento chirurgico effettuato poche settimane fa. Bondi ha affermato di essere ancora in fase di convalescenza, ma di "stare comunque bene". È previsto che venerdì Bondi testimoni davanti alla commissione di Vigilanza della Camera nell'ambito dell'indagine su Jeffrey Epstein.