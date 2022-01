Usa, l'esercito americano offre 50mila dollari per arruolarsi

ansa

L'esercito americano è alle prese con una carenza di reclute e per questo ha messo sul piatto un bonus da 50mila dollari per chi sceglie la carriera militare. Ad alcune condizioni però, tra cui quella di rimanere nelle Forze Armate per almeno sei anni. E' la prima volta che si offre un incentivo così alto. L'Esercito sta cercando persone per coprire circa 150 settori sia come servizio attivo sia come riserva selezionata.