Usa, sparatoria in una banca in Kentucky: almeno 5 morti e 8 feriti, ucciso anche l'assalitore

Ad aprire il fuoco è stato un ex impiegato della banca, secondo la polizia. Non è chiaro se il responsabile della strage sia stato colpito dagli agenti o se si sia tolto la vita

Secondo la polizia locale, la persona che ha aperto il fuoco era un ex impiegato. Anche l'aggressore è morto, ma ancora non è chiaro se si sia suicidato o sia stato colpito dagli agenti.

I testimoni che hanno lasciato l'edificio hanno riferito di aver sentito diversi spari. In un tweet, il governatore del Kentucky Andy Beshear ha affermato che si sta dirigendo verso il luogo della sparatoria. "Per favore, pregate per tutte le famiglie colpite e per la città di Louisville", ha aggiunto Beshear. La polizia ha avvertito che "l'inchiesta sarà ancora lunga".