In Kansas 67 casi di tubercolosi: è il più grande focolaio Usa dal 1950

Il Kansas sta affrontando un'epidemia di tubercolosi quasi senza precedenti, con 67 casi attivi confermati dall'inizio dell'anno. Oltre ai casi attivi, sono state segnalate 79 infezioni latenti. Secondo i Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie si tratta di una delle maggiori epidemie di tubercolosi documentate negli Stati Uniti dal 1950, quando l'organismo di controllo sulla sanità pubblica Usa ha iniziato a monitorare e segnalare i casi della malattia. Nel 2024, come riporta Abc citando i dati dei Cdc, negli Usa si sono verificati oltre 8.700 casi: sebbene siano in costante calo dalla metà degli anni '90, i tassi sono aumentati nel 2021, 2022 e 2023.