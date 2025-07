Usa, Kamala Harris decide di non candidarsi a governatore della California

Kamala Harris non si candiderà a governatore della California il prossimo anno. Lo ha annunciato lei stessa lasciando la porta aperta a un'altra candidatura alla Casa Bianca nel 2028. "Negli ultimi mesi ho preso in seria considerazione la possibilità di chiedere ai cittadini della California il privilegio di servire come loro governatrice - ha scritto in una nota -, ma dopo avere riflettuto a lungo ho deciso di non correre, per il momento, la mia leadership e il mio servizio pubblico saranno fuori dagli uffici politici".