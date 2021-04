Ansa

Il presidente americano, Joe Biden, ha riconosciuto le atrocità contro gli armeni da parte dell'impero ottomano come genocidio. Farlo, vuol dire "confermare la storia", e "non incolpare" la Turchia. "Vogliamo che questo non accada mai più", ha dichiarato Biden in una nota della Casa Bianca. Immediata la replica di Ankara. "La Turchia non ha lezioni da prendere da nessuno sulla propria storia", ha detto il ministro degli Esteri, Mevlut Cavusoglu.