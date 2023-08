Per il presidente Usa Joe Biden "la Cina è una bomba a orologeria in molti casi".

Lo ha detto ai giornalisti al seguito in Utah sottolineando che in questo momento il dragone ha una serie di problema economici, tra i quali un'elevata disoccupazione e la forza lavoro che invecchia. "Quando le persone cattive hanno problemi, fanno cose cattive", ha detto ancora il presidente americano precisando di voler cercare di avere "un rapporto razionale con la Cina. Non voglio danneggiarla ma sto osservando con attenzione", ha aggiunto.