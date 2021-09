Anche dopo l'elezione di Joe Biden come nuovo Presidente degli Stati Uniti, la moglie Jill non ha mai pensato di lasciare il suo lavoro come docente al Northern Virginia Community College. E ora, dopo un anno di dad, è finalmente tornata a insegnare tra i banchi di scuola . La settantenne ha continuato con la sua carriera anche durante la vice-presidenza mettendo in chiaro fin dall'inizio che non avrebbe mai smesso di insegnare, e diventando così la prima donna ad affiancare il Presidente con un lavoro a tempo pieno.

Con una figlia ormai 40enne non più a carico e un dottorato in leadership educativa conseguito nel 2007, Jill Biden ha deciso di proseguire con il suo lavoro. "Alcune cose sono insostituibili, non vedo l'ora di tornare in classe" ha commentato alla rivista statunitense Good Housekeeping. Nessuna first lady prima di lei ha portato avanti la propria carriera. Nemmeno Laura Bush, anch'essa insegnante, che decise di restare a casa con le figlie, al tempo del mandato 20enni. O come Michelle Obama, che con le bambine ancora più piccole aveva scelto di occuparsi di loro e del percorso del marito.