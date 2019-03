Usa: Italia prema per trasparenza progetto "Belt and Road" di Cina

"Invitiamo tutti gli alleati e i partner, inclusa l'Italia, a fare pressione sulla Cina perché porti i suoi sforzi di investimenti globali in linea con gli standard internazionali accettati". Lo ha detto Garrett Marquis, portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale Usa, in merito all'ipotesi che l'Italia possa fare da apripista, nella Ue, alla "Belt and Road Initiative", la nuova Via della Seta voluta dalla Cina per connettere Asia, Europa e Africa.