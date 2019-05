Usa, intrappolati in auto a causa di una grandinata record

Sono rimasti bloccati in auto a causa di una grandinata record. È successo a due ragazzi nella contea di Vermilion in Illinois. Superata la tempesta uno dei due è uscito dal veicolo per osservare da vicino i pezzi di ghiaccio grandi come palle da golf.



Secondo i media locali, i danni provocati dalla tempesta a case e auto sono stati numerosi.