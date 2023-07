Usa, media: "Insabbiati presunti abusi sessuali all'accademia della guardia costiera"

Negli Usa un'indagine segreta su presunti abusi sessuali presso l'accademia della guardia costiera, il campo di addestramento per gli alti ufficiali, ha portato alla luce un'oscura storia di stupri, aggressioni e altri gravi comportamenti scorretti ignorati e, a volte, insabbiati da funzionari di alto rango.

Come riporta la Cnn, i risultati dell'inchiesta sono stati mantenuti riservati dai vertici dell'agenzia per diversi anni, e i funzionari della guardia costiera hanno informato i membri del Congresso solo questo mese dopo le richieste della tv, che aveva esaminato i documenti interni dell'indagine. Nonostante prove credibili di aggressioni risalenti alla fine degli Anni Ottanta, gli investigatori hanno scoperto che la maggior parte dei presunti autori non era indagata penalmente all'epoca.