Usa, inondazioni in Texas e West Virginia: diverse vittime

Durante il fine settimana delle intense precipitazioni hanno provocato inondazioni devastanti in Texas e West Virginia, causando almeno 13 morti a San Antonio e 3 (tra cui un bambino di 3 anni) in West Virginia. Diverse persone sono ancora disperse e le autorità hanno dichiarato lo stato d'emergenza e mobilitato la Guardia Nazionale per le operazioni di salvataggio. Secondo il National Weather Service, l'alluvione è arrivata nell'area di San Antonio giovedì, quando sono caduti 15,5 cm di pioggia, di cui circa 10 cm in un'ora. Il governatore del West Virginia, Patrick Morrisey, ha dichiarato lo stato di emergenza per la contea di Ohio.