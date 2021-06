Usa, incidente in mongolfiera: quattro morti e un ferito grave

ufficio-stampa

Quattro persone sono morte e un'altra è rimasta ferita gravemente in un incidente in mongolfiera avvenuto in Albuquerque, in New Mexico, negli Stati Uniti. La mongolfiera si sarebbe scontrata con dei cavi elettrici prima di schiantarsi. Tra le vittime figura anche il pilota. La gondola della mongolfiera è caduta su una strada trafficata e ha preso fuoco.