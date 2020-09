Florida, in carcere per 37 anni: grazie al Dna scagionato da accuse di omicidio e stupro

Dopo 37 anni passati in carcere in Florida, è stato scagionato dall'accusa di stupro e omicidio avvenuto nel 1983 dopo che nuove prove del Dna hanno dimostrato la sua innocenza. Robert DuBoise, 55 anni, è stato rilasciato dalla prigione il mese scorso. Il 55enne era stato condannato per l'omicidio della 19enne Barbara Grams, aggredita mentre tornava a casa dal lavoro al centro commerciale di Tampa.