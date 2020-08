Cina, libero dopo 27 anni di carcere: era innocente

Ha trascorso 27 anni in prigione Zhang Yuhuan, cinese di 52 anni, per l’omicidio di due ragazzi avvenuto nel 1993, ma è innocente. Ora è stato assolto e liberato. Durante il processo, l'uomo sostenne di essere stato torturato dalla polizia e costretto a confessare, ma i giudici non gli credettero. Di recente, però, i pubblici ministeri che hanno riaperto il caso hanno affermato che la sua confessione aveva incoerenze e non corrispondeva al crimine originale. L'Alta corte del Popolo nel Jiangxi (Cina) ha stabilito che non c'erano prove sufficienti per giustificare la sua condanna, così è stato rilasciato.