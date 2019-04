Usa: "Impegno saldo dell'Italia sugli F35 è occasione di sviluppo"

"Mentre altri Paesi europei valutano l'acquisto degli F35, la salda dimostrazione dell'impegno italiano al programma è il modo migliore per rafforzare le opportunità di investimento in Italia e sostenere l'outlook globale di questo programma fondamentale". Lo ha detto un portavoce del Dipartimento di Stato Usa in merito alle divisioni nel governo italiano sugli F35.