Usa, il violoncellista Yo-Yo Ma si esibisce in sala d'attesa dopo la seconda dose di vaccino anti-Covid

Il celebre violoncellista Yo-Yo Ma ha ingannato i quindici minuti di attesa obbligatori dopo aver ricevuto la seconda dose di vaccino anti-Covid esibendosi in un centro a Pittsfield, in Massachusetts. I video della performance sono stati pubblicati sulla pagina Facebook della contea del Berkshire, con centinaia di visualizzazioni. Ma dai commenti emerge non tutti hanno riconosciuto in sala d'attesa il musicista (con la mascherina) di fama mondiale.