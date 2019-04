Usa, il tributo dei pompieri di New York per i colleghi francesi

Bandiere francesi insieme a quelle americane per dire grazie. E' il tributo dei pompieri dell'accademia di New York per rendere omaggio ai colleghi parigini che, in 400, hanno domato le fiamme dell'incendio di Notre Dame. I vigili del fuoco americani hanno organizzato una sfilata nell'ambito della "Spirit Run", la corsa di fine corso prima della consegna dei diplomi.



"La nostra - hanno fatto sapere i pompieri di New York - è una dimostrazione di solidarietà per i colleghi francesi che, con coraggio, hanno spento l'incendio della cattedrale di Notre Dame".