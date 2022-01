Usa, il testimone aveva mentito: uomo liberato dopo 37 anni di carcere

Un uomo di Philadelphia è uscito di prigione 37 anni dopo essere stato condannato per l'omicidio di una donna . Un tribunale federale ha scoperto che l'accusa, sempre negata dal condannato Willie Stokes, non corrispondeva al vero: i pubblici ministeri hanno infatti occultato le prove di falsa testimonianza fornite da un testimone chiave . Secondo il legale di Stokes, la polizia di Philadelphia avrebbe offerto in cambio sesso e droga al teste.

Il rilascio di Stokes arriva dopo che la Corte Distrettuale per il Distretto Orientale della Pennsylvania ha annullato la sua condanna per omicidio: il tribunale ha ordinato che Stokes fosse processato di nuovo entro 120 giorni o rilasciato. L'avvocato Michael Diamondstein ha spiegato che Stokes dovrebbe comparire in tribunale il 27 gennaio, quando l'ufficio del procuratore distrettuale probabilmente informerà della sua decisione finale di archiviare la questione o riprocessarlo. "Ha fatto i suoi primi respiri da uomo libero dopo quasi 40 anni, ed è molto felice", ha precisato.

Il procuratore distrettuale di Philadelphia Larry Krasner ha riconosciuto che il caso faceva parte di pratiche scorrette della polizia e dell'accusa dilaganti "durante gli anni '80 e '90, e che sfortunatamente persistono in troppe giurisdizioni oggi". Negli anni, l'uomo ha presentato numerose petizioni e appelli per ribaltare la sua condanna, sempre respinti su base procedurale.