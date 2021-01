Usa, il presidente Biden: il Covid farà oltre 600mila morti

ansa

Il Covid farà "più di 600mila morti" negli Usa: è la stima fatta dal neopresidente Joe Biden, che ha firmato due ordini esecutivi per aiutare le famiglie americane in difficoltà economiche a causa dell'emergenza. "La crisi si sta aggravando - ha affermato Biden -, non possiamo e non consentiremo che la gente diventi affamata, sia sfrattata o perda il lavoro per una colpa non sua". Al momento gli Stati Uniti contano oltre 412mila vittime.