Usa, "il ponte di Brooklyn e altre 47mila infrastrutture a rischio crollo"

E' l'icona della Grande Mela, percorsa quotidianamente da 100mila auto e 10mila persone; ha 150 anni ma... portati male. E' il ponte di Brooklyn, a New York, che, con altre 47mila infrastrutture in tutti gli Stati Uniti, è a rischio crollo per mancanza di manutenzione. A lanciare l'allarme è un dossier dell'American Road and Transportation Builders Association che annualmente verifica lo stato di ponti, dighe e strade, in mancanza degli investimenti necessari. "Di questo passo, neanche in 80 anni il ponte di Brooklyn tornerà all'antico splendore", è il commento degli esperti.