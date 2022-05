Usa, il pilota si sente male: un passeggero fa atterrare l'aereo

Un passeggero, senza alcuna esperienza di volo, è riuscito a far atterrare un piccolo aereo dopo che il pilota si è sentito male.

L'emergenza si è verificata nei cieli sopra la Florida . Nel segmento audio pubblicato da Cnn, si sente il passeggero, a bordo di Cessna 208 Caravan , chiamare la torre di controllo. "C'è una situazione seria qui - dice - il mio pilota non è in sé. Non ho idea di come pilotare l'aereo" .