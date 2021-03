Usa, il Parlamento di New York apre un'indagine sull'impeachment contro Cuomo

-afp

Il Parlamento dello Stato di New York ha avviato un'inchiesta di impeachment contro il governatore Andrew Cuomo. La commissione Giustizia esaminerà le accuse contro di lui, sia quelle di molestie sessuali sia quelle di manipolazione dei dati degli anziani morti di Covid nelle case di riposo. La decisione prepara il terreno a quello che potrebbe essere il primo tentativo di impeachment di un governatore di New Yorkì in oltre un secolo.