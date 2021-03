Usa, il governatore Andrew Cuomo: "Accuse infondate, non mi dimetto"

Ansa

Il governatore di New York Andrew Cuomo, accusato di diverse donne di molestie sessuali, annuncia: "Non mi dimetto". Dopo le richieste arrivate da più parti, anche dai democratici al Congresso, di fare un passo indietro, l'esponente dem spiega: "Non ho fatto nulla. Dietro quelle accuse ci sono spesso motivazioni diverse".