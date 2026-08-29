Usa, arrestato dall'Ice il commentatore di estrema destra britannico Milo Yiannopoulos

Il commentatore di estrema destra britannico Milo Yiannopoulos è stato arrestato in aeroporto a New Orleans dall'Agenzia per l'immigrazione e le dogane (Ice) dopo "non essersi presentato all'udienza sull'immigrazione" di luglio, secondo il dipartimento per la Sicurezza interna. Secondo il portavoce del Dhs, Yiannopoulos era entrato legalmente negli Stati Uniti il 14 maggio 2019 attraverso New York, ma successivamente "ha scelto di trattenersi oltre il periodo consentito, violando le leggi del nostro Paese". L'assenza dell'uomo da un'udienza programmata ha spinto un giudice per l'immigrazione a emettere nei suoi confronti un ordine definitivo di espulsione, secondo quanto riferito dal portavoce. "Resterà sotto custodia dell'Ice in attesa dell'espulsione", ha aggiunto.