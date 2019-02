Usa, i timori del Pentagono: da Cina e Russia laser contro satelliti

Cina e Russia stanno sviluppando nuove tecnologie in grado di minacciare gli Stati Uniti, come armi laser che potrebbero essere utilizzate per distruggere i satelliti americani. E' quanto emerge da un rapporto della Defence Intelligence Agency, gli 007 del Pentagono, in cui si conferma che Mosca e Pechino stanno sviluppando programmi per mettere in discussione la supremazia degli Usa nello Spazio.