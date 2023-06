Usa, il figlio di Biden patteggia su evasione e possesso improprio di armi

Hunter Biden, figlio del presidente Usa, ha raggiunto un accordo con la procura federale in base al quale si dichiarerà colpevole di possesso illegale di armi da fuoco e di evasione fiscale.

I capi d'imputazione mossi nei confronti del 53enne uomo d'affari si riferiscono a reati che sarebbero stati commessi tra il 2017 e il 2018, in un periodo in cui il padre Joe non aveva incarichi governativi. Hunter Biden avrebbe mancato di denunciare e di versare tasse per circa 1,2 milioni di dollari. Inoltre, avrebbe acquistato una pistola in un periodo in cui faceva uso di cocaina. La legge, infatti, non consente a chi fa uso di droghe illegali di possedere un'arma.