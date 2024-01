Usa, Hunter Biden si dichiara non colpevole di evasione fiscale

Negli Usa Hunter Biden, il figlio del presidente americano, si è dichiarato "non colpevole" in una corte federale a Los Angeles per le accuse di aver evaso il fisco tra il 2016 e il 2019 per 1,4 milioni di dollari, spendendo milioni di dollari in droghe, escort, auto e vestiti di lusso.

Le accuse nascono tutte da un'indagine federale durata anni sui rapporti fiscali e commerciali di Hunter Biden, che avrebbe dovuto concludersi durante l'estate con un patteggiamento in cui avrebbe ottenuto due anni di libertà vigilata, dopo essersi dichiarato colpevole.