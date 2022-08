Usa, grave incidente in Illinois: sette morti, cinque sono bambini

Sette persone sono morte in un grave incidente che ha coinvolto un veicolo che viaggiaba in direzione sbagliata su un'interstatale nel nord dell'Illinois.

L'incidente è avvenuto intorno alle 2 del mattino sull'Interstate 90 nella contea di McHenry, a circa 50 km da Chicago. La polizia dice che una donna e cinque bambini in un furgone sono rimasti uccisi. Morta anche una donna a bordo di un altro veicolo. Secondo la polizia un'auto stava viaggiando in direzione sbagliata sulla I-90 in direzione ovest. Ferito gravemente il conducente del furgone. Ancora non è chiaro perché l'Acura TSX fosse nella corsia sbagliata.