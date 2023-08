Usa, 13enne cade in un dirupo del Grand Canyon: "Volevo farmi una foto"

È caduto per oltre 30 metri in un dirupo del Grand Canyon e si è salvato miracolosamente, pur riportando molteplici fratture.

Il salvataggio - La caduta del 13enne è avvenuta martedì 8 agosto sul North Rim del Grand Canyon, in Arizona, durante un'escursione con alcuni familiari. Sono stati proprio loro a chiamare i soccorsi subito dopo il fatto, temendo una fine tragica. Le squadre di ricerca e salvataggio del parco nazionale del Grand Canyon hanno trovato il ragazzo vivo ma con molteplici fratture. Inizialmente si era pensato a un recupero in elicottero, ma poi si è optato per l'utilizzo di corde che potessero risollevarlo fino al bordo del dirupo. E così è stato.

Diverse fratture - Il giovane è stato trasportato in aereo in un centro traumatologico pediatrico per le cure del caso. La caduta non è stata di certo indolore: nove vertebre rotte, frattura della mano, rottura della milza e anche una commozione cerebrale. Il recupero sta procedendo bene a tal punto che il 13enne è già stato dimesso dall'ospedale e proseguirà la convalescenza a casa.

Il sollievo dei genitori - "Mi ricordo solo di essermi svegliato mentre ero sull'ambulanza e poi su un elicottero. Mi ricordo anche di essere salito su un aereo e di essere arrivato in ospedale", ha detto il ragazzino alle testate locali. Grandissimo spavento anche per i genitori: "Siamo fortunati a poter portare a casa nostro figlio su un auto e non in una bara".