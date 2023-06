Usa e Gran Bretagna, Biden e Sunak lanciano la Cooperazione Atlantica

Usa e Gran Bretagna siglano un nuovo accordo economico.

Joe Biden e Rishi Sunak annunciano la dichiarazione di Cooperazione Atlantica contro la minaccia della Cina e della Russia. La nuova partnership rafforzerà la cooperazione soprattutto nel settore delle energie rinnovabili. "Affrontiamo nuove sfide alla stabilità internazionale: Stati autoritari come la Russia e la Cina, nuove tecnologie dirompenti e sfide transnazionali come il cambiamento climatico", si legge in un comunicato congiunto.