Usa, governatore Tennessee sospende esecuzioni in programma nel 2022

Il governatore repubblicano del Tennessee, Bill Lee, ha sospeso tutte le esecuzioni nel suo Stato per il 2022, annunciando l'apertura di un'indagine su quella che ha definito "una svista" sul protocollo di iniezione letale.

"Esamino ogni caso di pena di morte e credo che sia una punizione appropriata per crimini efferati - ha detto Lee in una nota rilanciata su Twitter -. Tuttavia, mi aspetto che il dipartimento di Correzione del Tennessee non lasci alcun dubbio sul fatto che le procedure siano seguite correttamente".