Usa, governatore Florida firma legge: aborto vietato dopo 15 settimane

Il governatore conservatore della Florida, Ron DeSantis, ha firmato la legge che vieta l'aborto dopo 15 settimane di gravidanza.

La nuova legge non consente esenzioni nei casi in cui le gravidanze siano state causate da stupro, incesto o traffico di esseri umani. Secondo la legge attuale, la Florida consente invece l'aborto fino a 24 settimane. "Questo rappresenta la protezione più significativa per la vita mai emanata in questo Stato da una generazione", ha detto DeSantis.